مكونات فزان تحذّر من انهيار الخدمات الحياتية بالجنوب

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حذّرت مكونات منطقة فزان في إعلان سمنو من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وأن انعدام الخطط التنموية يشكل تهديدا خطيرا لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا، مطالبة الحكومة بالتحرك بشكل سريع لاتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لتحقيق مطالبهم.

أتى ذلك في ختام اجتماعها مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ممثل الجنوب، رمضان أبوجناح.

وطالبت المكونات في بيان بأن يتم تنفيذ خطط التنمية وإنقاذ أهل فزان عبر ممثليهم في المؤسسات المعترف بها والمدعومة من أهل الجنوب وهي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية عبر نائب الرئاسي موسى الكوني ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح.

وأكدت رفضها لأي قرارات تكليف فردية لشخصيات من فزان دون الحصول على رأي ومشورة ممثلي فزان في السلطة الحالية.

كما دعت إلى إنجاز ملف توحيد المؤسسة العسكرية في الجنوب وإنهاء وجود القوات الأجنبية وتفعيل الأجهزة الأمنية وحماية الحقول النفطية عبر الأجهزة الرسمية وتقوية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود.

وطالبت المكونات بتوسيع عضوية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عبر إضافة 5 عسكريين يمثلوا إقليم فزان ضمن اللجنة.

ودعت المكونات وزارة الداخلية بتشكيل قوى أمنية تفرض الأمن وتحمي المواطنين والمرافق الخدمية والطرق والبوابات بمنطقة فزان، والمضي قدما في ملف المصالحة الوطنية وتحقيق عودة المهجرين من مرزق وباقي المدن والمناطق وإيلاء الأهمية لملف جبر الضرر وإعادة الإعمار.

وشددت المكونات على ضرورة تأمين حكومة الوحدة الوطنية لوصول إمدادات الوقود وغاز الطهو لمستودعات مدينة سبها ومناطق فزان كافة وتوفير مستلزمات ومواد تشغيل المراكز الطبية ومطارات سبها وغات وتسيير الرحلات منها وإليها، وتوفير الوقود الخاص بالطائرات لتخفيف معاناة مواطني فزان.

كما طالبت المكونات، باعتماد مبدأ اللامركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية، بما يتعلق بتوزيع الثروات وكل ما هو متعلق بالمشاريع والعطاءات التي تستهدف تقديم الخدمات بالمشاريع المستعجلة والتنموية الخاصة بالجنوب، والتزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بالتمثيل العادل للجنوب فيما يتعلق بتعيينات المناصب والوظائف القيادية، وقرارات الإيفاد وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية.

ودعوا إلى إشراك مكونات فزان في تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق بتخصيص مليار دينار ليبي لمنطقة فزان وإقرار وتفعيل صندوق تنمية وإعمار فزان والحرص على أن تكون مخصصاته كافية لتغطية كافة المدن والمناطق التي تعرضت للحروب خلال السنوات الماضية وتعاني اليوم نقص المرافق والخدمات.

وأكدت المكونات على التزامها بوحدة ليبيا واستقرارها وعلى مواطنتهم ورفضهم استخدام فزان في التجاذبات السياسية وإهمالها من الحكومات المتعاقبة وصراعاتها.