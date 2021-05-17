«الإمداد الطبي»: تسليم لقاح سينوفاك الصيني لـ«الخدمات الصحية بنغازي» تمهيداً للتطعيم

أعلن جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي، تسليم التطعيم الخاص بفيروس كورونا (التطعيم الصيني) إلى الخدمات الصحية بنغازي، يوم أمس الأحد، في تنويه على حسابه بـ”فيسبوك”.

وقال إن التطعيمات الخاصة بالحملة ضد فيروس كورونا المستجد والتي استلمت بمخازن جهاز الامداد الطبي فرع المنطقة الشرقية بنغازي هي: أسترازينيكا، وتم توزيعه واستلامه من جميع الخدمات الصحية ومراكز الرصد والتقصي بالمنطقة الشرقية، وسبوتنيك، تم توصيله وتوزيعه للخدمات الصحية التالية وذلك لتوفر غرف تجميد لديها وسيتم استكمال نقله للجهات التي وفرت غرف تجميد تواليا من تاني ايام العيد والجهات المستلمة حتى الآن هي: البيضاء – شحات- درنه- طبرق – المرج – الساحل -الابرق -القيقب -القبه – ام الرزم – البريقه – خليج السدرة.

تضمنت اللقاحات سينوفاك الصيني، والذي وصل خلال اليومين السابقين وباشرنا في توزيعه ونقله للخدمات الصحية بدءا من يوم الثلاثاء والاربعاء والجهات المستلمة حتى الآن هي: توكرة_ المرج -الابيار – جردس – الساحل – البيضاء -الابرق -الشحات – درنة – القبة -ام الرزم – القيقب – سلوق- قمينس – زويتينة – اجدابيا – البريقة – خليج السدرة.