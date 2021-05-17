شركة الكهرباء تعلن فصل التيار في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التيار 4 ساعات عن عدة مناطق بجنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إجراء أعمال الصيانة الطارئة بخلية خط سوق الاحد رقم 1 جهد 30 ك. ف بمحطة الخثنة».

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وأضافت «سيتم فصل التغذية الكهربائية عن محطات جهد 11/30 ك.ف ، لتأمين موقع العمل اليوم الاثنين من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 15:00 مساء، وبالتالي فقد التغذية في محطات الخثنة وبئر دياب وبئر العالم».

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