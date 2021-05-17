رئيس الحكومة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة الوطنية للقاح “كوفيد-19”.

وكان رئيس الحكومة الوطنية قد تلقى أول جرعة من اللقاح، في أبريل الماضي، رفقة عدد من وزراء الحكومة.