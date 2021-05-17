رئيس الحكومة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة الوطنية للقاح “كوفيد-19”.
وكان رئيس الحكومة الوطنية قد تلقى أول جرعة من اللقاح، في أبريل الماضي، رفقة عدد من وزراء الحكومة.
تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة الوطنية للقاح “كوفيد-19”.
وكان رئيس الحكومة الوطنية قد تلقى أول جرعة من اللقاح، في أبريل الماضي، رفقة عدد من وزراء الحكومة.
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