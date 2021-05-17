أبوجناح يتعهد بتحقيق حقوق إقليم فزان

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أكد نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح التزامه بتحقيق حقوق إقليم فزان بالجنوب الليبي.

وقال أبوجناح، خلال ملتقى مكونات فزان، الأحد، إن الحكومة ستعمل على توفير الأمن والوقود والسيولة وبناء مصفاة ومصنع غاز وأشياء كثيرة.

وأكد على أن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية في فزان داعيا من ليست لديه القدرة على إدارتها أن يفسح المجال أمام الآخرين لذلك، مطالبا جميع المكونات الاجتماعية برفع الغطاء عن أي مجرم.

وأجرى بوجناح خلال الأيام الماضية العديد من الاجتماعات مع عمداء البلديات بالجنوب ومراقبي قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان والخدمات العامة والمكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.