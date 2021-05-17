المجعي: إذا غيّرت المنقوش سياستها تجاه “القوات التركية” فأهلا وسهلا بها

زعم المتحدث باسم المركز الإعلامي لمليشيات عملية “بركان الغضب”، مصطفى المجعي، وجود أي تهديد من قبلهم لوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

المجعي، وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قال: “إن الوزيرة موجودة وتمارس عملها بيننا في العاصمة، وقوات «بركان الغضب» -رغم التزامها التام-، إذا أرادت شيئاً ما ستشرع في تنفيذه فوراً ولن تلجأ للتهديد”.

وأضاف: “على المنقوش أن تغيّر سياساتها وسحب تصريحاتها وأهلاً وسهلاً بها، لكن لا يمكن القبول بتوصيف المستشارين والمهندسين والفنيين الأتراك الموجودين في ليبيا والذين جاءوا وفقاً لمذكرة تفاهم عقدتها الدولة الليبية في العلن بكونهم مرتزقة”.

وانتقد المجعي توصيف البعض حادث كورنثيا في العاصمة بكونه اعتداءً مسلحاً، قائلا: “بعد حفل إفطار جماعي لقادة بركان الغضب قرر هؤلاء التوجه إلى الفندق لتقديم رسالة اعتراض سلمي على سياسات المنقوش وعلى قرار تعيين حسين العائب رئيساً لجهاز الاستخبارات”، وفقا لزعمه.