وزارة الشباب تطلق مبادرة التعلّم الديمقراطي والتنمية السياسية

أصدر وزير الشباب فتح الله الزني، قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي الانتقالي للبدء في الإجراءات التنفيذية لإطلاق مبادرة برلمان الشباب الليبي الانتقالي كبرنامج شبابي للتعلم الديمقراطي والتنمية السياسية للشباب.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن البرلمان سيعمل في دورته البرلمانية الأولى على تجذير المفاهيم السياسية والممارسة الديمقراطية الراشدة لدى الفئات الشابة المهتمة بالشأن العام وبناء القدرات الشابة للجاهزية للالتحاق بميدان العمل البرلماني وتعميم الممارسات الديمقراطية في الأوساط الشبابية باعتبار هذه إحدى المحطات الواجبة للعبور لبوابة العمل العام، حيث تأتي هذه المبادرة متناغمة مع مستهدفات البرنامج الحكومي لحكومة الوحدة الوطنية الموجه للشباب.