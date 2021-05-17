«البشتي»: الابتزاز والمحاصصة أجبرا «الدبيبة» و«المنقوش» على اختراع عدة مناصب

رأى المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ونجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، يخترعان مناصب ويوزعونها على أصدقائهم ومعارفهم أو من يبتزونهم، بحسب وصفه.

وقال البشتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بشكل مؤسف ومزري يخترع الدبيبة، وكذلك وزيرة الخارجية، مناصب لوكلاء وزراء ومناصب أخرى لم نعرفها سابقا ولم نسمع بها”.

وأضاف “استحداث تلك المناصب؛ إما رضوخا لابتزاز أو تعكس محاصصة فجّة، ويوزعانها بالطبع على أصدقاءهم ومعارفهم أو من يبتزونهم”.