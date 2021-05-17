«النجار»: السلالات المتحورة ونقص الإمكانيات وعدم التزام المواطنين يضع ليبيا في مرحلة خطيرة

قال مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي هذه الفترة مستقر ونترقب نتائج الازدحام الذي حصل الفترة الأخيرة، وعلى الأرجح أننا في مرحلة مناعة مجتمعية، و وجود السلالات المتحورة من الفيروس ونقص الإمكانيات وعدم الالتزام من المواطنين يضعنا في مرحلة خطرة، وعلى المواطنين الالتزام وعدم التهاون بالنصائح لنصل إلى نتائج مرضية.

أضاف “النجار” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – أن انخفاض عدد الحالات الموجبة في الفترة الأخيرة سببه نقص الإقبال على إجراء التحاليل الراجع إلى انخفاض إجراء العمليات والسفر، وفي المجمل الوضع في ليبيا منذ عدة أسابيع مطمئن، وأن الإقبال على التسجيل في منظومة التطعيمات زاد زيادة كبيرة، ومراكز التطعيمات بدأت في استقبال المستهدفين بالتطعيم، مضيفاً: “سننفذ التطعيمات باللقاح الصيني وما هو متبقٍّ من اللقاح، واستهدفنا ما لا يقل عن 110 آلاف مواطن حتى الآن”.