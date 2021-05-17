شركة الكهرباء: طرح أحمال لمدة ساعتين في الجناحين الغربي والجنوبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، طرح الأحمال لمدة ساعتين في كل من الجناحين الغربي والجنوبي.

كما أعلنت الشركة، في بيان اليوم، أنه لا طرح للأحمال أيضا في الجناح الشرقي. وذلك بعد خمسة أيام من عدم طرح أحمال في جميع أنحاء البلاد.

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنه انقطاع «غير مبرر» و«حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.

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