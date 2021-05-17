الأمم المتحدة: تكلفة الحروب في ليبيا منذ 2011 تجاوزت 576 مليار دولار

أكدت الأمم المتحدة، أن تكلفة الحرب التي تدور في ليبيا منذ نحو عقد من الزمان، تجاوزت حاجز الـ576 مليار دولار أمريكي.

الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”، رولا دشتي، قالت: “إن الصراعات الدائرة في المنطقة تكبِّدها خسائر في الأرواح لا تُثمّن، وتراجعًا في مكاسب التنمية يكاد لا يُعوَّض، ولجوءًا ونزوحًا قسريًّا للملايين يضافون إلى ملايين الفلسطينيين القابعين في مخيمات اللجوء منذ عقود”.

وحسب تقديرات الإسكوا، فقد فاقت كلفة الحروب الـ442 مليار دولار في سوريا و576 مليار دولار في ليبيا.

وأعربت الإسكوا عن إدانتها الشديدة للقتل المتصاعد الذي يتعرض له المدنيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في غزة.

وأضافت: “تضمّ الإسكوا صوتها لصوت الأمين العام للأمم المتحدة وأصوات الهيئات الأخرى في المنظومة الداعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإلى ضرورة الالتزام الكامل بمعاهدات ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة”.

وتابعت: “أطفالنا ونساؤنا وشبابنا، وسائر شعوبنا واقتصاداتنا، لم تعد تحتمل هول الدمار والقتل والاحتلال، لا سيّما في ظلّ التبعات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لأسوأ أزمة صحية في تاريخنا المعاصر. الآن هو وقت الحكمة ووقت بسط السلام”.

والإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.