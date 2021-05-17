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السفير المصري يبحث مع إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب سُبل فتح أفق التعاون التجاري

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زار السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت بزيارة إلى مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث كان في استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وعقب الزيارة، عُقد اجتماع ضم الجانبين نوقشت فيه بعض الأمور المتعلقة بالجانب الصناعي وما مدى الاستفادة من بعض الشركات المصرية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جهته أكد ثروت بأنه سعيد بهذه الزيارة التي تعرف من خلالها على حجم العمل الذي تقوم به الشركة، مبدياً رغبته في أن يكون حلقة وصل بين الشركة وبعض الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الحديد والراغبة في فتح أفق التعاون التجاري.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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