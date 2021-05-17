الغويل: توحيد وزارتي المالية والاقتصاد أتاح للحكومة تحقيق بعض التقدم في فترة وجيزة

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، أن توحيد وزارتي المالية والاقتصاد أتاح للحكومة تحقيق بعض التقدم في فترة وجيزة، لا سيما في إعداد ميزانية موحدة وسياسة تخطيط ونظام الرواتب.

الغويل، وفي تصريحات لموقع المونتيور الأمريكي، أضاف: ” القضايا الاقتصادية الرئيسية التي نواجهها هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، وكذلك كيفية الحد من الدين العام، إذ لا يزال البنك المركزي في البلاد منقسما”.

وتابع: “القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل البنوك بسبب إغلاق الطرق، وإذا عولجت الأزمات الأمنية ستحل مشكلة السيولة”.

وأضاف: “سيوحّد البنك المركزي قريبا وهي خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي، وثمّة بعض النواقص لإتمام عمل جميع المؤسسات وليس البنك المركزي فقط، ولعل من أولويات الهيئات التشريعية والرئاسية ورئاسة الوزراء تصحيح أوجه القصور في جميع القطاعات”.

وتابع: “قطاع النفط يشهد تحسنا ملحوظا، وعمليات الإنتاج والتصدير تسير على ما يرام”.