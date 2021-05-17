لنقي: تصريحات المنقوش بشأن المرتزقة أبرزت حالة الجدل والتناقض والخلاف بين الليبيين

رأى عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، أحمد لنقي، اليوم الإثنين، أن عدم تنفيذ بند سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، هو انعكاس لعدم التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا حول مصالحها.

لنقي، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، قال: أن “هذا ما يعيق توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، ولا يسمح لها باستعادة هيبتها”، معتقدا أن العامل الثاني والمحلي الذي يتوقف عليه تحسن الأحوال هو أن ينتبه الليبيون جيدًا لكل ما يدور حولهم.

ولفت إلى أن تصريحات المنقوش أبرزت حالة الجدل والتناقض والخلافات في المجتمع، الذي “للأسف لا يزال كثير من أبنائه يحصر تفكيره بتحقيق مصالحه سواء كانت حزبية أو جهوية أو قبلية”، إضافةً إلى الخلافات بين قادة ما أسماهم “ثوار فبراير”، الذين لم يستوعبوا بعد ما يدور حولهم محلياً ودولياً.