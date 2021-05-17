السفير المصري يزور مقر الشركة الليبية للحديد والصلب

قام السفير المصري محمد ثروت بزيارة إلى مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، وكان في استقباله رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث عُقد اجتماعٌ ضم الجانبين نوقشت فيه بعض الأمور المتعلقة بالجانب الصناعي وما مدى الاستفادة من بعض الشركات المصرية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جهته أكد “ثروت” في بيان، أنه سعيد بهذه الزيارة التي تعرف من خلالها على حجم العمل الذي تقوم به الشركة، مبدياً رغبته في أن يكون حلقة وصل بين الشركة وبعض الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الحديد والراغبة في فتح أفق التعاون التجاري.