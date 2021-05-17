أكثر من 300 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ٣٠٤ إصابات بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، أمس الأحد، و٢٥٠ حالة شفاء و٤ وفيات.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن المختبرات المرجعية سلمت ٣٢٠١ عينة أظهرت التحاليل المعملية لها سلبية ٢٨٩٧ عينة، فيما تأكدت إصابة ٢١٧ حالة جديدة وتسع حالات مخالطة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى ١٨١ ألفا و٧١٤ حالات، تعافى منها ١٦٨ ألفا و٣٧٨ حالة، و٣٠٩٢ وفاة، بينما ما تزال عشرة آلاف و٢٤٤ حالة نشطة حتى الآن.

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