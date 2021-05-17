أم العز الفارسي: ما هذا العبث بمقدرات دولة واهية وعلى وشك الانهيار؟

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي أن إجراء انتخابات نهاية العام هو الحل لإنهاء العبث الحاصل بمقدرات الدولة الليبية.

أم العز الفارسي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الإثنين قالت: الحكومة التي لم تعتمد ميزانيتها بعد، والتي لم يبق على شرعيتها إلا أشهر معدودة، أحالت الإدارات إلى وكلاء، وحاملي حقائب والموظفين على درجة وزراء، ما هذا العبث بمقدرات دولة واهية وعلى وشك الانهيار؟ انتخابات ديسمبر 2021 هي الحل.