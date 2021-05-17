الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا يدين العدوان على فلسطين

استنكر المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية بليبيا، الاعتداء “الصهيو أمريكي” على أهالي قطاع غزة والقدس الشريف.

وأعلن المجلس، في بيان أصدره، أسفه وخيبة أمله من المجتمع الدولي الذي ينظر إلى معاناة الأطفال والمسنين والعجزة الذي يتعرضون لأشد أنواع العذاب من تهجير وسقوط القنابل والصواريخ على رؤوس الأبرياء وتهديم المباني والمنازل على ساكنيها، قائلا إنه يستنكر “خنوع الحكام العرب وسكوت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات حقوق الإنسان على ما يجري على إخواننا الأبرياء لا لشيء إلا أنهم يرفضون الذل والخنوع للمحتلين أبناء القردة والخنازير من بني إسرائيل الغاصبين”.

وطالب المجلس في بيانه، جامعة الدول العربية بإيقاف نزيف الدم في فلسطين ومخاطبة الأمم المتحدة بأن تقف بجانب الشعب الفلسطيني المظلوم.