بن شرادة: نواجه معضلة تكمن في الآلية أو قاعدة اختيار المترشحين للمناصب السيادية

ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة باستئناف اجتماعات المجلس اليوم الإثنين، للنظر في الكيفية التي ستتم بها مشاركة اللجنة المشكلة من البرلمان لاختيار شاغلي المناصب السيادية.

بن شرادة أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أنهم طلبوا من لجنة البرلمان خلال اجتماعاتهم السابقة تزويدهم بقائمة المتقدمين لشغل المناصب السيادية لإعادة فرزها، لتكون هناك مشاركة حقيقية بين مجلسي الدولة والبرلمان.

وقال: إن المعضلة التي تواجههم تكمن في الآلية أو القاعدة التي تم عن طريقها اختيار المترشحين، ومعرفة إن تم الاختيار وفق مخرجات بوزنيقة 1أو 2، والتي تنص على أن بعض المناصب يكون لمجلس الدولة الكلمة الأخيرة فيها، والبعض الآخر يكون لمجلس النواب الكلمة فيها، في حين أن لجنة النواب انفردت باختيار كل المناصب، ولم تعتد بتلك المخرجات، وهو ما تتم مناقشته الآن مع لجنة البرلمان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية