سفارة مصر بطرابلس تعود للعمل بكامل طاقتها خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر

ليبيا – أعلن السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت أمس الأحد أن سفارة القاهرة بطرابلس ستعود إلى العمل بكامل طاقتها خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لثروت مع مسؤولين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وقال ثروت: “خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر نتمنى أن تكون (السفارة) عادت للعمل، لكن نحن موجودون. السفارة المصرية موجودة الآن. والأطقم تأتي تباعًا إلى طرابلس”.

وأضاف أن مبنى السفارة المصرية في طرابلس “تعرض إلى بعض أعمال التخريب خلال السنوات الماضية، ونحن نتعاقد الآن مع شركة مقاولات لإعادة تأهيله”.

وأوضح أنه عندما يفتتح مبنى السفارة أبوابه، ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وحول التبادل التجاري بين البلدين، قال ثروت: “إن قرارًا تم اتخاذه في القاهرة لاستئناف العلاقات مع جميع المناطق في ليبيا، وليس فقط مصراتة بأسرع وتيرة”.

فيما قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض ورئيس غرفة التجارة والصناعة لوكالة” الأناضول”: “بحثنا عدة ملفات مع السفير المصري، وسيكون هناك تعاون تجاري بين ليبيا ومصر”.

وأشار إلى أن ليبيا ستشهد دخول العمالة المصرية، وستمضي في العمل بوتيرة متسارعة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية