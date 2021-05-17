شلوف: تعين الدبيبة لأحد قادة الميليشيات كوكيل لوزارة الخارجية جاء رضوخًا لمطالبهم

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي مصطفى شلوف في تصريح أن بذخ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في إعطاء المناصب الذي وصل لأربعة وكلاء لوزارة الخارجية، تجاوز إرضاء نواب البرلمان لضمان تصويتهم للميزانية إلى إرضاء الميليشيات المسلّحة التي تطالب بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش؛ ردًا على تصريحاتها المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وعلى رأسها القوات التركية ومرتزقتها، وذلك بتعيين أحد قادتهم كوكيل لها.

شلوف وفي تصريح لموقع “العربية .نت” أضاف أنّ هذا التعيين يدلّ على رضوخ الدبيبة لإرادة الميليشيات، وسيكون البداية لسيطرتهم الكاملة على قرارات حكومته، لتكون كحكومة فائز السراج التي اشتهرت بالسيطرة الميليشياوية على قراراتها، وخاصة عندما كان محمد سيّالة وزيرا للخارجية.

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرر تعيين أربعة وكلاء لوزارة الخارجية، من بينهم أحد قادة الميليشيات المسلحة التابعة لما يعرف بعملية “بركان الغضب”، في خطوة اعتبرت بمثابة ترضية للميليشيات ورضوخ لمطالبهم، بعد الضغوط التي مارستها في الفترة الأخيرة للمطالبة باستقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب موقفها المعارض لبقاء القوات التركية في بلادها.

وكلّف الدبيبة كلًا من محمد خليل عيسى وكيلًا للشؤون القنصلية، وعمر محمد صالح وكيلًا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلًا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة وكيلًا للشؤون الأوروبية والأميركية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية