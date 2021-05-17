المنفي يناقش مع وفد من قبيلة العبيدات دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأحد بمدينة طبرق بوفدٍ من شباب قبيلة العبيدات.

الاجتماع تطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس إلى دعم الشباب واحتياجاتهم وإلى أهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.

كما أشار المنفي إلى إيعازه لرئيس الحكومة وبعض الوزراء لمعالجة المشاكل التي عرضها الوفد والخاصة بمناطقهم.

وأكد وفد شباب قبيلة العبيدات في نهاية مقابلتهم على دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية