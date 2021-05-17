المنفي يلتقي الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمصراتة

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأحد بمدينة طبرق الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي نُظمت في مدينة مصراتة الأيام الماضية.

المنفي قدم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له شكره وتقديره لمشائخ الفائزين، لتعليمهم حفظ وتجويد القران الكريم. داعيًا إياهم إلى الاستمرار في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم وعلومه.

وكان من بين الحاضرين المتسابق عبد الرحمن أسامة عطية البالغ من العمر 8 سنوات، والذي تحصل على الترتيب الأول في جانب القرآن الكريم كاملًا على مستوى ليبيا وأصغر مشارك في المسابقة، والمتسابق محمد خالد محمد الطويل الذي تحصل على الترتيب الأول في جانب النصف الأخير، والمتسابق بوسيف حمد عبد النبي الذي تحصل على الترتيب الأول في جانب الربع الأخير من القرآن الكريم.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية