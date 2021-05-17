بالصور: السفير المصري يزور محطة مصراتة البحرية

زار سفير جمهورية مصر، لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، محطة مصراتة البحرية، والتقى مجلس إدارة المحطة.



ونشرت الصفحة الرسمية للمحطة بـ«فيسبوك»، صورا للسفير المصري، وهو يقوم بجولة داخل المحطة؛ حيث يرافقه عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، محمد الرعيض وعدد من المسؤولين المحليين.

وتأتي هذه الزيارة «مناسبة لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا، ومنها العمل على تسيير رحلات بحرية بين محطة مصراتة البحرية وميناء الإسكندرية وتقديم كل الدعم من أجل استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة مع السلطات المصرية»، وفقا للصفحة الرسمية للمحطة بـ«فيسبوك».

كما زار السفير المصري، محمد ثروت، أمس الأحد، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الإيجابية بين طرابلس والقاهرة، ومناقشة التسوية السياسية الراهنة في ليبيا.

يذكر أن السفير المصري وصل إلى طرابلس في أوائل مايو الجاري، لاستئناف عمل السفارة المصرية في ليبيا، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا.

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