أبو جناح يطلع على واقع الخدمات في بلديات وادي الشاطئ

ليبيا – عقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع عمداء بلديات وادي الشاطئ في مقر بلدية القرضة.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء حضره مراقبو قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان وجهاز الخدمات العامة بالبلدية.

ووفقًا للبيان تم إطلاع أبو جناح على المشاكل التي تواجهها البلديات والإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل، لتسهيل وصول الخدمات لكل أبناء المنطقة، لا سيما المشاكل المتعلقة بتهالك مباني المؤسسات التعليمية، ونقص العناصر الطبية بالمراكز الصحية.

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