«بوقعيقيص»: يجب إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة

دعت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إلى إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية.

قالت “بوقعيقيص” على حسابها بـ”فيسبوك”: “إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية، مناشدة وطنية تستدعي صحوة عاجلة من جامعة الدول العربية ومن الأتحاد الأفريقي “.

أضافت “بوقعيقيص”: “لدينا العقول البشرية والكوادر التقنية والمستثمرين المتخمة حساباتهم بالمال، يابرلماناتنا العربية ويابرلماناتنا الأفريقية إقرعي الأجراس وحققي إنجازا وحيدا يستر وجودكم الباهت” وفق قولها.