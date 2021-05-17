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«بوقعيقيص»: يجب إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إلى إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية.

قالت “بوقعيقيص” على حسابها بـ”فيسبوك”: “إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية، مناشدة وطنية تستدعي صحوة عاجلة من جامعة الدول العربية ومن الأتحاد الأفريقي “.

أضافت “بوقعيقيص”: “لدينا العقول البشرية والكوادر التقنية والمستثمرين المتخمة حساباتهم بالمال، يابرلماناتنا العربية ويابرلماناتنا الأفريقية إقرعي الأجراس وحققي إنجازا وحيدا يستر وجودكم الباهت” وفق قولها.

 

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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