الحكومة تُشدّد على تأمين محطات الوقود بمنطقة أدرى الشاطئ

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان بو جناح، خلال اجتماعه مع مدير أمن أدري الشاطئ، عقيد صلاح السنوسي؛ على ضرورة وصول الوقود إلى كافة المواطنين بالجنوب الليبي.

وبحث الطرفان، بحضور عمداء بلديات الشاطئ، ورئيس وأعضاء الحرس البلدي، إلى جانب عدد من مديري محطات الوقود بمنطقة الشاطئ؛ عملية تأمين محطات الوقود، وعمليات نقلها بالمنطقة والآلية التي سيتم، عبرها، توزيع الوقود على المواطنين.

بدوره، طالب “بو جناح”، أصحاب المحطات، بضرورة الالتزام بفتح المحطات، بشكل دائم، حتى يتم رفع المعاناة عن المواطن بالمنطقة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ ضد المخالفين.

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