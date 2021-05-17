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الحكومة تُشدّد على تأمين محطات الوقود بمنطقة أدرى الشاطئ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان بو جناح، خلال اجتماعه مع مدير أمن أدري الشاطئ، عقيد صلاح السنوسي؛ على ضرورة وصول الوقود إلى كافة المواطنين بالجنوب الليبي.

وبحث الطرفان، بحضور عمداء بلديات الشاطئ، ورئيس وأعضاء الحرس البلدي، إلى جانب عدد من مديري محطات الوقود بمنطقة الشاطئ؛ عملية تأمين محطات الوقود، وعمليات نقلها بالمنطقة والآلية التي سيتم، عبرها، توزيع الوقود على المواطنين.

بدوره، طالب “بو جناح”، أصحاب المحطات، بضرورة الالتزام بفتح المحطات، بشكل دائم، حتى يتم رفع المعاناة عن المواطن بالمنطقة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ ضد المخالفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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