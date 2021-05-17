الأعلى للقضاء يقرر إعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى سلطته ويعلن الاستقلال المالي للسلطة القضائية

أصدر المجلس الاعلى للقضاء، اليوم الإثنين، بياناً بشأن الاستقلال المالي للسلطة القضائية واعادة تبعية المعهد العالى للقضاء.

المجلس، وفي بيان له اطلعت عليه قناتنا، قال: “فى جلسة تاريخية عقدها المجلس الأعلى للقضاء في مقره بمدينة طرابلس قرر المجلس اعتماد مذكرة قدمتها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول ضرورة الاستقلال المالي للسلطة القضائية، وقد أعتمد المجلس هذه المذكرة وذلك لاستكمال وترسيخ مقومات الاستقلال القضائي الكامل عن السلطة التنفيذية، كما قرر المجلس بهذا الاجتماع إعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى سلطة المجلس”.

وتابع: “فإننا نعلن الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل وإعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى المجلس، والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ واخطار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية بهذا القرار .