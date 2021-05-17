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خفر السواحل يُعيد 680 مهاجرًا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعاد خفر السواحل الليبي 680 مهاجرا إلى ليبيا خلال عملية إنقاذ نفذها، أمس الأحد، حسبما أعلنته المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية.

وكانت القوات البحرية الليبية، قد أنقذت، الجمعة، 114 مهاجرًا من جنسيات أفريقية وعربية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وفي حادثة أخرى؛ تمكّن الزورق فزان من إنقاذ 81 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وسيُتابع جهاز مكافحة الهجرة، في إطار دوره الإنساني، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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