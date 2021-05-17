المنقوش تدعو لعقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

أخبار ليبيا24

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، إلى ضرورة العمل مع كافة المنظمات الاقليمية والدولية والدول والقوى الفاعلة المحبة للسلام والمؤمنة بمبادئ العدل والانصاف، واتخاذ خطوات فاعلة واجراءات عاجلة للتحرك في الإطار الدولي للدعوة إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

أتى ذلك الأحد في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات التي تقوم بها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وتحديدا على مدينة القدس الشريف.

وطالبت المنقوش بإصدار تحذير صريح من أن استمرار العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون له تداعيات إقليمية ودولية تهدد السلم الدولي ولن يكون العالم قادرا على مواجهتها في وقت تعاني فيه جميع دوله من ظروف اقتصادية وأمنية واجتماعية صعبة وضاغطة خلفتها جائحة كورونا.

وقالت إن استمرار صمت المجتمع الدولي وتأخر تحركه العاجل والحاسم سيكون بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وسيزيد من حدة تصاعد العنف والدماء ويجر المنطقة والعالم إلى ما لا يحمد عقباه .

وشددت المنقوش على ضرورة وجود تنسيق مشترك بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقديم الدعم وتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني في ظل أوضاع إنسانية صعبة.