 بن شرادة: مجلس الدولة يستأنف اجتماعاته للنظر في آلية اختيار المترشحين للمناصب السيادية

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة استئناف المجلس اجتماعاته اليوم الاثنين، للنظر في الكيفية التي ستتم بها مشاركة اللجنة المشكلة من البرلمان لاختيار شاغلي المناصب السيادية.

وقال بن شرادة في تصريحات تلفزيونية “أنهم طلبوا من لجنة البرلمان خلال اجتماعاتهم السابقة تزويدهم بقائمة المتقدمين لشغل المناصب السيادية لإعادة فرزها، لتكون هناك مشاركة حقيقية بين مجلسي الدولة والنواب”.

وتابع بن شرادة، “إن المعضلة التي تواجههم تكمن في الآلية التي تم عن طريقها اختيار المترشحين، ومعرفة إن تم الاختيار وفق مخرجات بوزنيقة 1أو 2، والتي تنص على أن بعض المناصب يكون لمجلس الدولة الكلمة الأخيرة فيها، والبعض الآخر يكون لمجلس النواب الكلمة فيها، في حين أن لجنة النواب انفردت باختيار كل المناصب، ولم تعتد بتلك المخرجات، وهو ما تتم مناقشته الآن مع لجنة البرلمان.