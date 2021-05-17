أبو جناح يبحث إجراءات دعم الجهات القضائية والضبطية بفزان

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح، اليوم الاثنين، بمجمع المحاكم بسبها، بالمدعي العام والنائب العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس المحاماة الشعبية، ومدير إدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى قضاة ومستشارين ومحامين بالهيئات القضائية بمدينة سبها.

وناقش الاجتماع إجراءات دعم الجهات القضائية والضبطية، وتفعيل عمل النيابات المحاكم، بكل مدن ومناطق الجنوب، بالإضافة إلى إعادة فتح مؤسسات الإصلاح والتأهيل فيها، وتحسين الخدمات الأساسية داخلها وضمان حقوق نزلاء هذه المؤسسات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة لجهاز الشرطة القضائية وصيانة السجون بغات وأوباري وصيانة المباني التابعة للهيئات القضائية بسبها والجنوب.

واطلع أبو جناح على العوائق التي تقف حائلاً دون تفعيل الهيئات القضائية، والإجراءات الواجب اتخادها بشكل عاجل لتفعيل دور القضاء في مناطق الجنوب.

وشدد المجتمعون على ضرورة إشراك السلك القضائي في مناطق الجنوب باختيار وكيل العدل عن فزان، وألا يكون من خارج السلك القضائي بمنطقة فزان.