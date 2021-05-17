شركة الكهرباء: زيادة طرح الأحمال جراء خروج وحدتين بمحطة الجبل الغربي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء زيادة طرح الأحمال من ساعتين إلى ثلاث ساعات بسبب خروج الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية عن العمل.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن “خروج الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية بقدرة إنتاجية 260ميجا وات” سيؤدي إلى زيادة طرح الأحمال من ساعتين إلى ثلاث ساعات إلى حين صيانة الوحدتين من قبل فرق الصيانة بالمحطة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أن ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين على الجناح الغربي والجنوبي تبلغ ساعتين فيما لا يوجد طرح للأحمال على الجناح الشرقي.