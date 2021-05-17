بوقعيقيص: يجب إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إلى إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية.
بوقعيقيص، وعلى حسابها بـ”فيسبوك”، قالت: “إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية، مناشدة وطنية تستدعي صحوة عاجلة من جامعة الدول العربية ومن الأتحاد الأفريقي“.
وأضافت: “لدينا العقول البشرية والكوادر التقنية والمستثمرين المتخمة حساباتهم بالمال، يابرلماناتنا العربية ويابرلماناتنا الأفريقية إقرعي الأجراس وحققي إنجازا وحيدا يستر وجودكم الباهت”، وفق قولها.
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