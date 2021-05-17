شركة الهروج تُنهي عمليات صيانة الضواغط بحقل آمال

أكدت شركة الهروج للعمليات النفطية تمكّن قسم صيانة الضواغط بحقل آمال النفطي، من إتمام عمليات الصيانة بنجاح.

وبحسب ما أفادت به الشركة، في بيانها؛ فإن الفرق الفنية أجرت الصيانة لضاغطة غاز الرفع رقم 1 بالمحطة رقم 1 ووضعتها على الإنتاج؛ لتكون هذه الضاغطة هي الثالثة التي تتم صيانتها من قبل فرق الصيانة، منذ تكليفها من قبل لجنة إدارة الشركة، إذ كانت تتم هذه العمليات سابقًا عن طريق شركات خدمية وعمالة أجنبية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن تسليم مرتبات جميع مستخدمي الشركة عن شهر أبريل إلى المصارف، بالإضافة إلى منحة عيد العمال.

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