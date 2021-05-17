غيث: وزارة المالية لم توحّد بسبب عدم إنشاء ديوان للوزارة في برقة أسوة ببقية الوزارات

أوضح وزير المالية بالحكومة المؤقتة السابقة مراجع غيث، أن وزارة المالية لم توحد بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية حتى الآن رغم توحيد باقي الوزارات.

غيث، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن سبب عدم توحيد الوزارتين حتى الآن هو عدم إدماج موظفين من الوزارة في مخطط وزارة الحكومة المؤقتة، ممن كانوا يشغلون وظائف مديري إدارات وغيرها.

وأكد أنه يجب توحيد السياسات النقدية والمالية بين الوزارات قبل توحيد جسم الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء ديوان للوزارة في الشرق أسوة ببقية الوزارات لضمان حقوق العاملين.

وأوضح أن توحيد وزارة المالية خطوة صعبة جدا، فهي لا تقارن ببقية الوزارات من ناحية المنظومات والمعلومات، منوها بأن اللجنة المالية المشتركة انتهت أعمالها بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، والتي تسلّمت مهمة إتمام إعداد الميزانية الموحدة.

واختتم: “من المفترض أن تستمر اللجنة لأن أعمالها فنية، وكانت ستتولى توحيد السياسات المالية للدولة”.