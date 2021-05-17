رئيس شركة الكهرباء يناقش أعمال صيانة الشبكة ومعالجة اختناقاتها في منطقة الجفارة

اجتمع صباح اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي مع أعضاء مجلس النواب عن منطقة الجفارة عمر تنتوش وعلي كشير ، وبحضور عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الحكيم الفرجاني والمدير العام المساعد لشؤون العمليات المهندس الصديق الجدايمي ومدير إدارة توزيع الجفارة المهندس عبد السميع المنقوب .

وتناول الاجتماع مناقشة أعمال صيانة شبكة الكهرباء بمنطقة الجفارة التي تضررت أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس لتوفير الكهرباء للمواطنين ، ومعالجة المشاكل والإختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية بالمنطقة ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال صيانة شبكة الإنارة وخط الانارة الرابط بين طرابلس والهيرة .