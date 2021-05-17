العبدلي يناقش أعمال صيانة الشبكة الكهربائية ومعالجة اختناقاتها في منطقة الجفارة

اجتمع صباح اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي مع أعضاء مجلس النواب عن منطقة الجفارة عمر تنتوش وعلي كشير، وبحضور عضو مجلس إدارة الشركة عبد الحكيم الفرجاني والمدير العام المساعد لشؤون العمليات الصديق الجدايمي ومدير إدارة توزيع الجفارة عبد السميع المنقوب.

وتناول الاجتماع مناقشة أعمال صيانة شبكة الكهرباء بمنطقة الجفارة التي تضررت أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس لتوفير الكهرباء للمواطنين، ومعالجة المشاكل والإختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية بالمنطقة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال صيانة شبكة الإنارة وخط الانارة الرابط بين طرابلس والهيرة.