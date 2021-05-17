نواب عن الجفارة يبحثون صيانة شبكة الكهرباء بالمنطقة

بحث عضوي مجلس النواب عن منطقة الجفارة عمر تنتوش وعلي كشير، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي صيانة شبكة الكهرباء بمنطقة الجفارة التي تضررت أثناء اشتباكات جنوب طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه جرى خلال الاجتماع اليوم الاثنين مناقشة صيانة شبكة الكهرباء بمنطقة الجفارة التي تضررت أثناء اشتباكات جنوب طرابلس لتوفير الكهرباء للمواطنين، ومعالجة المشاكل والاختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية بالمنطقة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال صيانة شبكة الإنارة وخط الإنارة الرابط بين طرابلس والهيرة.

وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد الحكيم الفرجاني والمدير العام المساعد لشؤون العمليات الصديق الجدايمي ومدير إدارة توزيع الجفارة عبد السميع المنقوب .