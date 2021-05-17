بوقعيقيص تدعو إلى إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة

أخبار ليبيا 24

دعت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، المحامية آمال بوقعقيص، إلى إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية.

وقالت بوقعيقيص في بيان عبر فيسبوك، إن “إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية، مناشدة وطنية تستدعي صحوة عاجلة من جامعة الدول العربية ومن الاتحاد الأفريقي”.

وتابعت، أنه “لدينا العقول البشرية والكوادر التقنية والمستثمرين المتخمة حساباتهم بالمال”. مطالبة البرلمانات العربية والأفريقية بقرع الأجراش وتحقيق إنجاز وحيد يذكر لهم، على حد تعبيرها.