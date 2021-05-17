ليبيا الان

«غيث»: وزارة مالية «الثني» لم تندمج مع حكومة «الدبيبة» حتى الآن

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير المالية بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة مراجع غيث، إن وزارة المالية لم توحد بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية حتى الآن رغم توحيد باقي الوزارات، وسبب عدم توحيد الوزارتين حتى الآن هو عدم إدماج موظفين من الوزارة في مخطط وزارة الحكومة المؤقتة، ممن كانوا يشغلون وظائف مديري إدارات وغيرها.

أضاف “غيث” في تصريحات صحفية  – رصدتها “الساعة 24” – أنه يجب توحيد السياسات النقدية والمالية بين الوزارات قبل توحيد جسم الوزارة، كما يجب إنشاء ديوان للوزارة في الشرق أسوة ببقية الوزارات لضمان حقوق العاملين، علما أن توحيد وزارة المالية خطوة صعبة جدا، فهي لا تقارن ببقية الوزارات من ناحية المنظومات والمعلومات.

وأكد “غيث” أن اللجنة المالية المشتركة انتهت أعمالها بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، والتي تسلّمت مهمة إتمام إعداد الميزانية الموحدة، ومن المفترض أن تستمر اللجنة لأن أعمالها فنية، وكانت ستتولى توحيد السياسات المالية للدولة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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