سفير مصر يبحث مع شركة الحديد والصلب هذه الموضوعات

بحث السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت خلال زيارته لمقر الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة بعض الامور المتعلقة بالجانب الصناعي ومدى الاستفادة من بعض الشركات المصرية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وبينت الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه كان في إستقبال السفير المصري رئيس مجلس الإدارة بالشركة ومشرفي قطاعي الانتاج والشؤون الفنية ورئيس قسم الخدمات الإعلامية، وجرى عقد اجتماع ضم الجانبين بحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا

وأعرب السفير المصري عن رغبته في أن يكون حلقة وصل بين الشركة وبعض الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الحديد والراغبة في فتح أفق التعاون التجاري.