السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين بحثا في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا وأكد السيسي أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.