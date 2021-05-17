افتتاح المطبعة العسكرية بالقوات المسلحة ببنغازي

أقامت إدارة ادارة التوجيه المعنوي، في مقرها بمدينة بنغازي حفل افتتاح المطبعة العسكرية بالقوات المسلحة وذلك في اطار استكمال بناء قدرات ادارة التوجيه المعنوي وتوفير احتياجات القوات المسلحة من المطبوعات المختلفة. وحضر الاحتفال رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان ابو عائشة ومدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي ومدير ادارة التسليح والذخيرة واللواء ناجي الشهيبي ومدير ادارة الشرطة والسجون العسكرية اللواء بالقاسم الابعج ومعاون مدير ادارة التفتيش اللواء على المقرحى والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة وعدد من ضباط القوات المسلحة العربية الليبية.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب على اهمية هذا الانجاز للقوات المسلحة العربية الليبية متقدما بالشكر لمن كان وراء هذا العمل ومهنئاً بالعيد السابع لثورة الكرامة.

وعقب ذلك ترّحم مدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي على شهداء الكرامة وهنأ القائد العام بالعيد السابع للثورة وكما اثنى على أهمية هذا العمل الذي يجسد الأنتصار على الأرهاب.

وبدوره هنأ رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان ابو عائشة، القائد العام بالعيد السابع لثورة الكرامة، مثنياً على دوره الفعال في بناء المؤسسة العسكرية.

ومن جانبه أشاد مدير ادارة الشرطة والسجون العسكرية اللواء بالقاسم الأبعج بالمطبعة العسكرية التي تعتبر أساس سليم وذات خصوصية وذلك عن طريق بناء القوات المسلحة .