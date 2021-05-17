ماكرون والسيسي يبحثان تطورات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيسان الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمصري عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في ليبيا، خلال لقائهما في قصر الإليزيه بباريس، اليوم الإثنين.

وأوضح الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسورية.

وشدد السيسي على أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.

كما شدد السيسي على ضرورة توفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

وقال ماكرون إن بلاده تتطلع إلى تكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيدا في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

وأثنى ماكرون على قدرات وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.