المنقوش تجدد رفض ليبيا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أكدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، موقف ليبيا الرافض للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ودعت المنقوش بحسب الصفحة الرسمية للوزارة، إلى إصدار تحذير صريح من استمرار العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي ستكون له تداعيات إقليمية ودولية تهدد السلم الدولي، لافتة إلى أن الصمت والتأخر سيكونان بمثابة ضوء أخضر لمواصلة قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى التنسيق المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لدعم وتقديم المساعدات للشعب الفسطيني، مشيرة إلى أن هذا الموقف لا يحتاج إلى كلمات بل إلى أفعال وأنه واجب إنساني قبل أن يكون دينيا.

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