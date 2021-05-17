“الأعلى للقضاء” يعلن استقلاله المالي عن وزارة العدل وإعادة تبعية “المعهد العالى” له

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بيانا رسميا اليوم الاثنين، أعلن خلاله الاستقلال المالي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة العدل، وأيضا إعادة تبعية المعهد العالي للقضاء للمجلس.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان له اليوم:” في جلسة تاريخية عقدها المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين ، بمدينة طرابلس قرر المجلس اعتماد مذكرة قدمتها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول ضرورة الاستقلال المالي للسلطة القضائية، وقد اعتمد المجلس هذه المذكرة وذلك لاستكمال وترسيخ مقومات الاستقلال القضائي الكامل عن السلطة التنفيذية ، كما قرر المجلس بهذا الاجتماع إعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى سلطة المجلس .

وتابع المجلس:” إننا نعلن الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل، وإعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى المجلس ؛ والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ وإخطار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية بهذا القرار، كما نهنئ كافة أعضاء الهيئات القضائية بهذا الإنجاز التاريخي ليكون القضاء الليبي مستقلا استقلالا كاملا عن باقي السلطات الأخرى”.