22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في الواحات، اليوم الإثنين، إصابة 22 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت اللجنة في بيان أن التحاليل المعملية أثببت إصابة هذه الحالات بفيروس «كورونا»، وذلك خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك، منبهة إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقبل ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ٣٠٤ إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، أمس الأحد، و٢٥٠ حالة شفاء و٤ وفيات.

ليرتفع عدد الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى ١٨١ ألفا و٧١٤ حالة، تعافى منها ١٦٨ ألفا و٣٧٨ حالة، و٣٠٩٢ وفاة، بينما لا تزال عشرة آلاف و٢٤٤ حالة نشطة حتى الآن.

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