المنقوش ونظيرها التونسي يبحثان وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

تلقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بهدف تنسيق المواقف بين البلدين نصرة للقضية الفلسطينية.

وبحسب وزارة الخارجية التونسية، فقد استعرض الجرندي أمام المنقوش كافة الجهود التي تقودها تونس من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وحمل قوات الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى حث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين ووضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي ومخططاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

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