ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

17 May, 2021

قام عضو مجلس النواب عن دائرة سرت أ. زايد هدية يرافقة عميد بلدية سرت مختار المعداني ،بزيارة لمقر مكتب السجل المدني ببلدية سرت وكلت في استقبالهم أمين مكتب السجل المدني سرت عقيد يوسف جمعة العصلب وعدد من رؤساء الاقسام التابعة لمكتب مصلحة الاحوال المدنية (السجل المدني)

وقال مكتب الأعلام ببلدية سرت ،إن الوفد قام بجولة تفقديةً لمقر السجل المدني سرت الواقع في المجمع الإداري القديم لمتابعة سير العمل والمعوقات التى تواجه خلال عمله اليومي مع المواطنين ،وقد تعهدو بنقل مقر السجل المدني الحالي الي المقر الجديد والذي تمت صيانته من بلدية سرت عام 2019 وتجهيزه بكافة الامكانيات.

كما تم مناقشة تذليل كافة المعوقات التى تواجه حاليا مع التأكيد على أستمرارية العمل وتقديم أفضل الخدمات اليومية للمواطن .